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Kuyuya düşen inek, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı

1 saat önce

Kuyuya düşen inek, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldıELAZIĞ - Elazığ'da 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin 5 saatten fazla süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Kuyuya düşen inek, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı
ELAZIĞ - Elazığ'da 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin 5 saatten fazla süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Baskil yolu üzerinde bulunan Doktor evlerinin olduğu boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiftçiye ait inek, arazide bulunan 25 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Durumu fark eden sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri halat yardımı ile kuyuya inerek kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma ile halatlar ve vinç yardımı ile inek kuyudan çıkartıldı.
Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Kuyuya düşen inek, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:23 Kaynak: İHA
Elazığ, İtfaiye, 3. Sayfa
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