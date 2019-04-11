Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen İnek, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kuyuya Düşen İnek, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

24 dakika önce

Kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıELAZIĞ - Elazığ'da kuyuya düşen bir inek, itfaiye ekipleri tarafından kurulan sistemle yukarı çekilerek kurtarıldı.

Kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da kuyuya düşen bir inek, itfaiye ekipleri tarafından kurulan sistemle yukarı çekilerek kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Nurali köyünde kuyunun çökmesi sonucu inek içine düştü. Kuyuda mahsur kalan inek için sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, ineğe halat bağlayarak kurdukları sistemle yukarı çekti. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.
3 gün içerisinde ikinci benzer vaka olması nedeniyle, itfaiye müdürlüğü atıl durumdaki kuyular çevresinde tedbir alınması uyarısını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:11 Kaynak: İHA
Elazığ, İtfaiye, Yerel
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