Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

2 saat önce

Erzincan'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Erzincan'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Erzincan'ın Heybeli köyünde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna bir ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, halata bağladıkları ineği, bir saatlik çalışmayla kuyudan çıkardı. İneğin sahibi yetkililere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Erzincan, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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