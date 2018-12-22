Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen İnek Kurtarıldı

Kuyuya Düşen İnek Kurtarıldı

4 saat önce

Niğde'de sulama kuyusuna düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya Düşen İnek Kurtarıldı, System.String[]
Niğde'de sulama kuyusuna düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Amas bağları mevkiinde H.T'ye ait inek 3 metrelik su kuyusuna düştü. Hayvan sahibinin yetkililere haber vermesi üzerine AFAD ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İnek, halat yardımıyla 2 saatlik çalışma ile düştüğü kuyudan kurtarıldı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:05 Kaynak: İHA

AFAD, Niğde, Güncel
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