Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen, İnek Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı

Kuyuya Düşen, İnek Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı

1 saat önce

Elazığ'da arazi içindeki bir kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kuyuya Düşen, İnek Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı, System.String[]
Elazığ'da arazi içindeki bir kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Alatarla köyündeki bir arazide meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çelik'e ait inek,arazide bulunan kuyuya düştü. Sahibi ineği kurtaramayınca durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat ve traktöre takılan kepçe yardımı ile ineği düştüğü kuyudan kurtardı.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:14 Kaynak: İHA

İbrahim Çelik, Elazığ, İtfaiye, 3. Sayfa
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