Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen inek vinçle böyle çıkarıldı
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Kuyuya düşen inek vinçle böyle çıkarıldı

10 dakika önce

Kuyuya düşen inek vinçle böyle çıkarıldıMUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Kuyuya düşen inek vinçle böyle çıkarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Yıldız adlı vatandaşa ait inek üzeri açık su kuyusuna düştü. Kuyudan kendi imkanlarıyla ineği çıkaramayan Yıldız, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren çalışma sonucunda yaklaşık 800 kiloluk ineği vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim etti.

Sağlıklı bir şekilde ineğine kavuşan Yıldız, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kuyuya düşen inek vinçle böyle çıkarıldı

İtfaiye, Muğla, Milas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:32 Kaynak: İHA
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