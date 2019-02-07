Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen İşçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kuyuya Düşen İşçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

1 saat önce

Ordu'da temizlik yapmak için inmeye çalıştığı su kuyusuna düşen işçi yaralandı.

Kuyuya Düşen İşçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı, System.String[]
Ordu'da temizlik yapmak için inmeye çalıştığı su kuyusuna düşen işçi yaralandı.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan üniversite yerleşkesi içerisinde su kuyusuna temizlik amaçlı inmeye çalışan Murat Aydemir isimli işçi, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaralı şahsı yaklaşık 4 metrelik kuyudan çıkarttı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen yaralı, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:51 Kaynak: İHA

Ordu, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Baraj Suyunun Altında Kalan Köy Ortaya Çıktı Galatasaraylı Bir Taraftar Kırmızı Kart Gören Hatayaspor Kalecisi Ömer Alıcı'ya Su Şişesi Fırlattı

Müşteri Olarak Bindi, Taksicinin Başından Aşağı Su Döktü Fuhuş İçin Yer Teminine Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:22:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen İşçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]