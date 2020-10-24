Kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı - Son Dakika

Kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı
24.10.2020 08:24
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde parkta küçük bir kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde parkta küçük bir kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı.
?Darıca ilçesinde Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'nda görev yapan güvenlik görevlileri, küçük bir kuyuya düşen 2 kaplumbağayı gördü. Güvenlik görevlileri kaplumbağaları kuyudan çıkardı. Kaplumbağaların sağlık durumlarının iyi olduğunu anlayan güvenlik görevlileri, çamura bulanan hayvanları yıkadı. Kaplumbağalar, sahil parkı içerisindeki yeşil bir alana götürülerek doğaya salındı.
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