Kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı - Son Dakika

Kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı

24.10.2020 08:24
Kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde parkta küçük bir kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde parkta küçük bir kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı.

?Darıca ilçesinde Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'nda görev yapan güvenlik görevlileri, küçük bir kuyuya düşen 2 kaplumbağayı gördü. Güvenlik görevlileri kaplumbağaları kuyudan çıkardı. Kaplumbağaların sağlık durumlarının iyi olduğunu anlayan güvenlik görevlileri, çamura bulanan hayvanları yıkadı. Kaplumbağalar, sahil parkı içerisindeki yeşil bir alana götürülerek doğaya salındı.


Kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı
Kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı
Kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı

Darıca, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuyuya düşen kaplumbağaları güvenlik görevlileri kurtardı - Son Dakika

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