Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen kazı, itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Kuyuya düşen kazı, itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen kazı, itfaiye kurtardı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kapağı açık rögara düşen kaz, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Kuyuya düşen kazı, itfaiye kurtardı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kapağı açık rögara düşen kaz, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

İzmir- Ankara yolunun Turgutlu çıkışındaki alışveriş merkezinin yakınında bulunan kaldırımdan geçenler, kapağı rögardan ses duydu. Merak ederek, rögara bakanlar, kazın düştüğünü görüp, itfaiyeden yardım istedi. 1 metre derinliğindeki rögara inen itfaiye eri, özel aparatla yakaladığı kazı çıkardı. Yakındaki evin bahçesinden kaçtığı belirlenen kaz, sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri, benzer durumun yaşanmaması için rögarın açık olan kapağını kapatarak, olay yerinden ayrıldı.


Turgutlu, İtfaiye, Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD heyetiyle 4 saat 20 dakikalık peş peşe görüşmeler
ABD ile Türkiye'nin sağladığı 13 maddelik anlaşmadan kim, ne kazandı? 3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüne ilişkin dosya cinayet büroya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:30:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen kazı, itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]