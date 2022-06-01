Kuyuya düşen keçiyi AFAD kurtardı

Adıyaman'da, 15 metre derinlikteki kuyuya düşen keçi, AFAD ekiplerince sağ salim kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı Köyünde Yasin Memiş'e ait keçi, otladığı esnada 15 metre derinliğinde bulunan kuyuya düştü. Keçinin kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar yaptıkları bütün girişimlere rağmen keçiyi kurtaramayınca durumu AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri halatlar yardımıyla kuyuya indi. AFAD ekiplerinin çalışmaları neticesinde keçi, bulunduğu yerden sağ salim çıkarılarak sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN