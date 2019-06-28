Kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
10 dakika önce
Malatya'da su kuyusuna düşen bir keçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:54 Kaynak: İHA
'da su kuyusuna düşen bir keçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Olay Battalgazi
Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, su kuyusundan ses geldiğini duyan mahalleliler sesin geldiği bölgeye gidince bir keçinin kuyuda olduğunu fark etti. Keçiyi çıkarmaya çalışan anacak başarılı olamayan mahalleliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından keçiyi kuyudan çıkararak sahibine teslim etti. - MALATYA
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