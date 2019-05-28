Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
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Denizli'de kullanılmayan boş su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Denizli'de kullanılmayan boş su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:11 Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatırken keçilerinden birinin olmadığını fark eden Ramazan Fidangül durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olaya müdahale ederek, kurtarma çalışması başlattı. Ardından ekipler merdiven ve halat yardımı ile kuyuya inerek yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası hayvanı düştüğü yerden halat yardımı ile kurtarmayı başardı. Ardından keçi, sahibi Fidangül'e teslim edildi. Keçisini alan Fidangül ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - DENİZLİ
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