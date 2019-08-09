Kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı
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Manisa'da 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:38 Kaynak: AA
'da 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gölmarmara
ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde bulunan içi boş su kuyusundan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kedinin 15 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerine haber verdi.
Verilen adrese gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kediyi kuyudan çıkardı.
Su kuyusundan çıkarılan kedi yavrusu koşarak uzaklaşırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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