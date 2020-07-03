Kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuyuya düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Siteler Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında bulunan kuyudan kedi sesi geldiğini duyan çevre sakinleri harekete geçti. Vatandaşlar, kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Mahalleye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya halat yardımıyla inen bir itfaiye görevlisi, kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.
İtfaiye personeli, kurtardıkları kediye su ve mama verdi.