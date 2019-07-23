Kuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardı
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KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 3 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:58 Kaynak: DHA
KAYSERİ'nin Develi
ilçesinde 3 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Develi ilçesi Millidere Mahallesi'ndeki kuyudan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla 3 metrelik boş kuyuya inen itfaiye görevlisi, kediyi alıp, yukarı çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, koşarak olay yerinden uzaklaştı.
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