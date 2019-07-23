Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardı

2 saat önce

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 3 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardı, System.String[]
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 3 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen kedi,  itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Develi ilçesi Millidere Mahallesi'ndeki kuyudan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla 3 metrelik boş kuyuya inen itfaiye görevlisi, kediyi alıp, yukarı çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, koşarak olay yerinden uzaklaştı.


İtfaiye, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:58 Kaynak: DHA
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