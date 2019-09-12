Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardıDENİZLİ'nin Kale ilçesinde yaklaşık 15 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde yaklaşık 15 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Kale ekipleri, bugün saat 15.00 sıralarında, Ortatepe Mahallesi'ndeki boş su kuyusuna kedi düştüğü ihbarıyla, bölgeye hareket etti. Yaklaşık 15 metre derinlikteki su kuyusuna ip yardımıyla inen itfaiye ekibi, kediyi çıkardı. Yara almayan kedi, itfaiye ekibi tarafından sahibine teslim edildi.

Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:29 Kaynak: DHA
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