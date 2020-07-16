Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kütahya merkeze bağlı Doğalar köyünde su kuyusuna düşen köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.



Köy girişinde bulunan ve hayvanların su ihtiyacının karşılandığı kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, yaklaşık 20 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpeği çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan vatandaşlar, jandarma ve AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.



Çekme halatıyla kuyuya inen bir AFAD personeli, 30 dakika süren çalışmanın ardından köpeği başarılı şekilde dışarı çıkardı. - KÜTAHYA