Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

22 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Zümrüt Mahallesi 2098 Sokak'ta yavru bir köpek, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Pamukkale, Denizli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:53 Kaynak: AA

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