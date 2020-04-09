Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
22 dakika önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Zümrüt Mahallesi 2098 Sokak'ta yavru bir köpek, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:53 Kaynak: AA
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