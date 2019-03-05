Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

Kuyuya Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Kilis'te, kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Kuyuya Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Kilis'te, kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi Cabioğlu Sokak 22 Sayılı ikametti Y.K. ait köpek evin su kuyusuna köpek düştü. Köpeğin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Su kuyusundan başarılı bir operasyon sonucu çıkarılan köpek sahibine teslim edildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:59 Kaynak: İHA

Kilis, İtfaiye, 3. Sayfa
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