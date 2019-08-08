Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
16 dakika önce
Burhaniye ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Burhaniye Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:58 Kaynak: AA
ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi Alanlar mevkisinde bir kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, köpeği merdiven yardımı ile kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.
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