Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

16 dakika önce

Burhaniye ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi Alanlar mevkisinde bir kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeği merdiven yardımı ile kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.
Burhaniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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