Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
37 dakika önce
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:49 Kaynak: DHA
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Ayvalı
köyünde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.
Lüleburgaz'a bağlı Ayvalı köyünde 3 gün önce anız yangının çıktığı arazide, 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, köylüler tarafından tesadüfen fark edildi. İçinde su bulunmayan kuyuda 3 gündür kurtarılmayı bekleyen köpeği çıkaramayan köylülerin ihbarı üzerine Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye
ekipleri ip yardımı ile indikleri kuyudaki köpeği çıkardı. Aç ve susuz kaldığı belirlenen köpek, yiyecek ve su verildikten sonra Lüleburgaz Belediyesi veterinerlik birimine götürüldü.
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