Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

17 dakika önce

Denizli'de 2 metre derinliğindeki boş sulama kuyusuna düşen köpek, Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Denizli'de 2 metre derinliğindeki boş sulama kuyusuna düşen köpek, Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.


Güney ilçesi Çorbacılar Mahallesi'nde tarlada bulunan boş sulama kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kuyuya düşen köpeği sulama kuyusundan çıkarttı.

Denizli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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