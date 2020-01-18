Kuyuya düşen köpeği kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen köpeği kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika

Kuyuya düşen köpeği kurtarma operasyonu kamerada

19 dakika önce

Pendik'te kuyuya düşerek mahsur kalan köpek, itfaiyenin çabası sonucu kurtarıldı.

Kuyuya düşen köpeği kurtarma operasyonu kamerada, System.String[]

Pendik'te kuyuya düşerek mahsur kalan köpek, itfaiyenin çabası sonucu kurtarıldı. Köpeğin kuyudan kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


Pendik Kaynarca Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, bir kuyuya düşen köpek burada mahsur kaldı. Köpeği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, kuyuda mahsur kalan köpeği yoğun uğraşlar sonucu kurtardı. Tekrar özgürlüğüne kavuşan köpek ise oradan hızla uzaklaştı.


İtfaiyenin kuyuda mahsur kalan köpeği kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde itfaiye erleri kuyuya düşen köpeği kurtarıyor. Kurtarılan köpek koşarak uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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