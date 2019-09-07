Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti
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Kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti

1 saat önce

Denizli'de yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti, System.String[]

Denizli'de yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler köpeği kurtardıktan sonra yavrularına kavuşturdu.


Güney ilçesi Çorbacılar Mahallesi'nde bir köpek 5 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü. Çevredekiler köpeği kendi imkanlarıyla çıkarmaya uğraştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler kuyuya merdiven dayayarak mahsur kalan köpeği kurtardı. Düşmenin etkisiyle herhangi bir yara almayan köpeğin karnını doyuran ekipler sonrasında köpeği yavrularına kavuşturuldu. - DENİZLİ

Denizli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
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