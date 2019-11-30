Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken kuyuda mahsur kaldı
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Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken kuyuda mahsur kaldı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpeğini düştüğü kuyudan kurtarmaya çalışan sahibi de kuyuda mahsur kalınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken kuyuda mahsur kaldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpeğini düştüğü kuyudan kurtarmaya çalışan sahibi de kuyuda mahsur kalınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Muğla'da, köpeğinin evinde uzaklaştığını ve geri dönmediğini fark eden Nazmi Alper Akiz, Peksimet Mahallesi'nde köpeği 'Tunda'yı aramaya başladı. Çevrede köpeğine bağırarak arayan Akiz, Gümüşlük Caddesi üzerinde bulunan bir su kuyusundan köpeğinin sesinin geldiğini duydu. Kuyuya baktığında köpeği su dolu kuyunun içende mahsur kaldığını gördü. Eve giderek halat ve birkaç dağcı malzemesi alan Akiz, kuyuya indi. Köpeğine kavuşan Akiz kuyudan geri çıkamadı. Kuyudan bağırarak yardım isteyen Akiz'i duyan vatandaşlar kuyunun etrafına toplandı. Mahalle sakinleri bunun üzerine durumu jandarma ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda halat yardımıyla önce 'Tunda'yı sonrada sahibini kuyudan çıkardı. - MUĞLA

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:38 Kaynak: İHA
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