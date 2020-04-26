Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam canından oldu - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 4.5 metrelik su kuyusuna düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam aynı kuyuda yaşamını yitirdi.



Olay, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesindeki Hüseyin Onbaşı Mahallesinde bir ikametin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki KOAH hastası Yakup Koşan'ın köpeği, evin bahçesinde bulunan kuyuya düştü. Müstakil evinin bahçesinde bulunan 4.5 metre yükseklikteki kuyudan köpeğini kurtarmak isteyen Koşan, ip ile girdiği su kuyusundan bir daha geri çıkamadı. Durumu fark eden yakınları ise olayı 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Koşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı alanda savcının gelmesiyle Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Koşan'ın cansız bedeni incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kuyudan çıkartıldı. Ardından kuyuya düşen köpeğin cansız bedeni de ekipler tarafından kuyudan çıkarıldı.



Koşan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KIRIKKALE