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Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

25.12.2021 12:18
Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

ELAZIĞ'da tavuk çiftliğinde, kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

ELAZIĞ'da tavuk çiftliğinde, kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Karakoçan ilçesi Bahçecik köyünde tavuk çiftliği işleten Hacı Demir, köpek ile 2 yavrusunun kuyuya düştüğünü gördü. Kendi çabasıyla köpekleri çıkaramayan Demir, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karakoçan itfaiye ekipleri, kuyuya merdiven sarkıtıp aşağı inerek köpekle yavrularını kurtardı. Köpekleri teslim alan Hacı Demir, ekiplere teşekkür etti.


Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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