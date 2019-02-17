Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı

Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı

1 saat önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA Kartal'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpek, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA  

Kartal'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpek, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Esentepe  Mahallesi'nde  bulunan eski  su kuyusuna köpeğin düştüğü görenler, durumu İtfaiye kiplerine  bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, oldukça dar olan yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için büyük çaba harcadı. Köpek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin çalışmaları 

-Kurtarılma anı

-Genel ve Detay Görüntüler

-röpottaj

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:41 Kaynak: DHA

Kartal, İtfaiye, Güncel
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