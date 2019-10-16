Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yaklaşık 13 metre derinlikteki kuyuya düşen köpek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:27 Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yaklaşık 13 metre derinlikteki kuyuya düşen köpek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yakabağ Mahallesi'ndeki eski bir kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri kuyudan köpeği çıkardı.
Sahipsiz olduğu belirlenen köpek, kontrolünün ardından bırakıldı.
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