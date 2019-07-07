Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı
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Kuyuya düşen köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı

25 dakika önce

Mersin'de düştükleri kuyuda mahsur kalan 4 köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak tedaviye alındı.

Kuyuya düşen köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı, System.String[]
Mersin'de düştükleri kuyuda mahsur kalan 4 köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak tedaviye alındı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin çağrı merkezini arayan vatandaşlar 4 köpek yavrusunun kuyuya düştüğü ihbarında bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ihbar üzerine hayvan ambulansıyla olay yerine gitti.
Mersin Üniversitesinin yerleşkesindeki kuyuda araştırma yapan ekipler, 4 metre derinlikte köpek yavrularına ulaştı.
Bulundukları yerden çıkarılan hayvanlar, veterinerler tarafından kontrol edildikten sonra bakımlarının yapılması için merkeze götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:48 Kaynak: AA
Mersin, Güncel
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