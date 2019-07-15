Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

5 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde köpek sesi duyan çevredekiler, kuyuya düştüğünü fark ettikleri hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, bir saatlik çalışmaların ardından köpek yavrusunu kuyudan çıkardı.
Anne köpek, kurtarma çalışmalarını izledi.
Kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Kızıltepe, İtfaiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:47 Kaynak: AA
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