Kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
5 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:47 Kaynak: AA
'in Kızıltepe
ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde köpek sesi duyan çevredekiler, kuyuya düştüğünü fark ettikleri hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, bir saatlik çalışmaların ardından köpek yavrusunu kuyudan çıkardı. Anne
köpek, kurtarma çalışmalarını izledi.
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