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Kuyuya düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı
6 saat önce
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki su kuyusuna düşen bir koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:44 Kaynak: AA
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki su kuyusuna düşen bir koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Ziyaretli Mahallesi'nde yaşayan Ali Özdemir, otlaması için saldığı hayvanlarından bir koyunun arazideki su kuyusuna düştüğünü fark ederek durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kurdukları vinç sistemiyle koyunu bulunduğu yerden çekerek kurtardı.
Koyunu kurtarılan Özdemir, ekiplere teşekkür etti.
Hayvanın kurtarılmasının ardından ekipler kuyuyu kapatarak muhafaza altına aldı.
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