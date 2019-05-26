Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı
3 saat önce
Niğde'de 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:10 Kaynak: İHA
'de 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD
ekipleri kurtardı. Niğde merkeze bağlı Hamamlı Mahallesi'nde İsmail Ekici'ye ait olan koyun, 15 metrelik su kuyusuna düştü. Ekici'nin durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda kuyuya girerek düşen koyunu kurtardı ve sahibine teslim etti.
(Yasin Esen/İHA)
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