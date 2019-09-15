Kuyuya düşen koyunu, afad kurtardı
1 saat önce
AKSARAY'da yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:20 Kaynak: DHA
AKSARAY'da yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen koyun, AFAD
ekipleri tarafından kurtarıldı. Aratol
Mahallesi'nde Muzaffer Yerli'nin otlattığı koyunlarından biri, saat 10.00 sıralarında boş su kuyusuna düştü. Yerli, kendi imkanlarıyla koyununu kurtarmayınca AFAD'ı arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekibi, yarım saatlik çalışmanın ardından kuyuya düşen koyunu kurtararak sahibine teslim etti.
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