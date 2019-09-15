Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen koyunu, afad kurtardı
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Kuyuya düşen koyunu, afad kurtardı

1 saat önce

AKSARAY'da yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen koyunu, afad kurtardı, System.String[]
AKSARAY'da  yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aratol Mahallesi'nde Muzaffer Yerli'nin otlattığı koyunlarından biri, saat 10.00 sıralarında boş su kuyusuna düştü. Yerli, kendi imkanlarıyla koyununu kurtarmayınca AFAD'ı arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekibi, yarım saatlik çalışmanın ardından kuyuya düşen koyunu kurtararak sahibine teslim etti.


AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:20 Kaynak: DHA
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