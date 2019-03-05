Kuyuya Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı
24 dakika önce
Adana'da kuyuya düşen koyun, itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adana
'da kuyuya düşen koyun, itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Çukurova
ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde Mehmet Tokgöz'e ait koyun kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, kuyuya düşen koyunu çıkararak sahibine teslim etti. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:18 Kaynak: İHA
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