Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı

Kuyuya Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı

24 dakika önce

Adana'da kuyuya düşen koyun, itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Adana'da kuyuya düşen koyun, itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde Mehmet Tokgöz'e ait koyun kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, kuyuya düşen koyunu çıkararak sahibine teslim etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Merkez, Adana, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış İran Karpuzu, Kilosu 5 Liradan Tezgahta
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 12:42:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]