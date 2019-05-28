Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
48 dakika önce
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 4 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen koyun, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:50 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde 4 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen koyun, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Merkezefendi ilçesi Bozburun
Mahallesi'nde Ramazan Fidangül'e ait koyun dün saat 23.00 sıralarında içinde su olmayan kuyuya düştü. Koyunu kuyuda mahsur kalan Fidangül, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan itfaiye ekibi, merdivenle kuyuya indi. Bacağına bağlanan halatla yukarı çekilen koyun kurtarıldı. İtfaiye
ekibine teşekkür eden Ramazan Fidangül, koyunun sağlık durumunun iyi olduğu söyledi.
- Denizli
İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri
Falezlerden Atlayan Genç Kız, Sedye İle Elden Ele Ambulansa Taşındı
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada