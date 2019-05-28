Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
1 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kullanılmayan boş su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kullanılmayan boş su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:15 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ramazan Fidangül'ün otlattığı koyunlardan biri, üzeri odun ve otlarla kapatılmış durumdaki boş suyu kuyusuna düştü.
Fidangül'ün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuya merdiven uzatarak koyunu çıkardı.
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