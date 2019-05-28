Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kullanılmayan boş su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kullanılmayan boş su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ramazan Fidangül'ün otlattığı koyunlardan biri, üzeri odun ve otlarla kapatılmış durumdaki boş suyu kuyusuna düştü.

Fidangül'ün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuya merdiven uzatarak koyunu çıkardı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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