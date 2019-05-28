Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kullanılmayan boş su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kullanılmayan boş su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ramazan Fidangül'ün otlattığı koyunlardan biri, üzeri odun ve otlarla kapatılmış durumdaki boş suyu kuyusuna düştü.
Fidangül'ün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuya merdiven uzatarak koyunu çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:15 Kaynak: AA
Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Güncel
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