Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

1 saat önce

Düzce'de kanalizasyon kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı, System.String[]

Düzce'de kanalizasyon kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'nde bir yurt binasında çalışan işçiler, inşaatın yanında bulunan boş araziden hayvan sesi duydu.

Sesin geldiği yere giden işçiler, kanalizasyon kuyusunda bir koyunun olduğunu gördü. Kendi çabalarıyla koyunu çıkarmak isteyen işçiler, sonuç alamayınca durumu Düzce Belediyesi İtfaiyesine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyuya girerek koyunu bulunduğu yerden çıkararak sahibinin yakınlarına teslim etti.

İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:18 Kaynak: AA
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