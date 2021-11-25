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Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

25.11.2021 11:38
Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Çalışkanlar Mahallesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Çalışkanlar Mahallesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çalışkanlar Mahallesinde koyun otlatmaya çıkan vatandaş, koyunlarından bir tanesinin eksik olduğunu anladı. Koyunu aramaya başlayan vatandaş, koyunun kuyuya düştüğünü gördü. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye talihsiz koyunu kuyudan çıkararak sahibine teslim etti. - BALIKESİR

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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