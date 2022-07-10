Kuyuya düşen kurbanlık inek kurtarıldı - Son Dakika
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Kuyuya düşen kurbanlık inek kurtarıldı

10.07.2022 06:27
Kuyuya düşen kurbanlık inek kurtarıldı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde su kuyusuna düşen kurbanlık inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde su kuyusuna düşen kurbanlık inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Bozkurt ilçesine bağlı Sazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; vatandaşların Kurban Bayramında kesmek üzere satın aldığı inek, kesim için hazırlık yapıldığı sırada kaçmaya başladı. Kurbanlık inek, yaanan kovalamaca sırasında evin önündeki su kuyusuna düştü. Sahipleri, kuyuda mahsur kalan hayvanın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kuyuda ineğin çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda makineye bağlanılan halatla kuyu içerisine inen bir ekipler, ineği kısa sürede çıkardı. Ekipler çalışmaların ardından kurtardıkları ineği sahiplerine teslim ederken, çevredeki vatandaşlar ise titiz çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Bozkurt, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen kurbanlık inek kurtarıldı - Son Dakika

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