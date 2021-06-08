Son dakika 3. sayfa: Kuyuya düşen kurt itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

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Kuyuya düşen kurt itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

ÇORUM - Çorum'da bir su kuyusuna düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Atçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormana yaprak toplamak için giden Serdal Kural, ormanlık alanda bulunan su kuyusunda bir kurt olduğunu gördü. Kural'ın haber vermesi üzerine köy muhtarı Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğünü arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli Mert Günhan'ın kurdu iğneyle uyuşturmasının ardından aşağı indi. Kuyuya inen itfaiye ekibinin brandanın içerine koymasının ardından talihsiz kurt ekipler tarafından zarar verilmeden yukarı çekildi.

Kurdu bulan Serdal Kural, İHA muhabirine yaptığı açıklama da, "Biz buraya yaprak toplamaya geldik. Kadınlar kuyuya bakmak istediklerinin söylediler. Kuyunun başına geldiğimizde kuyunun içerisinden ses geliyordu. Muhtar Emre Kümbete haber verdim. Oda Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine Milli Parklar, itfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Kurdu çıkaracaklar. Kuyunun halini görüyorsunuz. Kuyuların üzeri kapatılırsa iyi olur. İçerine insan da düşebilir. Böyle bırakılmamalı" dedi.