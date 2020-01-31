Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde itfaiye ekibi, kurtardığı kuyuya düşen kuzuyu sahibine teslim etti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde itfaiye ekibi, kurtardığı kuyuya düşen kuzuyu sahibine teslim etti.

Önay Özmen'e ait kuzu Yeşilbağcılar Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan kuyuya düştü.

Kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmada başarılı olamayan Özmen, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine söz konusu adrese gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan kuzu, sahibine teslim edildi.

Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

Yeşilbağcılar, İtfaiye, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:59 Kaynak: AA
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