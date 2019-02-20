Son Dakika Haberleri: Kuyuya Düşen Oğlak Kurtarıldı

Kuyuya Düşen Oğlak Kurtarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 60 metre derinlikteki su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya Düşen Oğlak Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 60 metre derinlikteki su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aslanlı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan sondajla açılan su kuyusundan ses geldiğini fark eden çevredekiler, yaptıkları incelemede kuyuda bir oğlak olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, oğlağın 60 metre derinlikte suyun yüzeyinde olduğunu tespit etti.

Oğlağın kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, kuyunun üzerine kurdukları tripot vasıtasıyla kuyuya kanca bıraktı.

Oğlağın yaralanmaması için büyük çaba harcayan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından oğlağı kuyudan çıkardı.

Yapılan kontrolün ardından oğlak, sahibine verilmek üzere Mahalle Muhtarı Abdulkadir Ekinci'ye teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:36 Kaynak: AA

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