Kuyuya Düşen Oğlak Kurtarıldı

Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde 60 metre derinlikteki su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Aslanlı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan sondajla açılan su kuyusundan ses geldiğini fark eden çevredekiler, yaptıkları incelemede kuyuda bir oğlak olduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri, oğlağın 60 metre derinlikte suyun yüzeyinde olduğunu tespit etti.
Oğlağın kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, kuyunun üzerine kurdukları tripot vasıtasıyla kuyuya kanca bıraktı.
Oğlağın yaralanmaması için büyük çaba harcayan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından oğlağı kuyudan çıkardı.
Yapılan kontrolün ardından oğlak, sahibine verilmek üzere Mahalle Muhtarı Abdulkadir Ekinci
'ye teslim edildi.