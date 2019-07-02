Kuyuya düşen oğlak, kurtarıldı
52 dakika önce
AKSARAY'da 7 metrelik boş su kuyusuna düşen oğlak, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
AKSARAY'da 7 metrelik boş su kuyusuna düşen oğlak, AFAD
ekipleri tarafından kurtarıldı. Eskil
ilçesi Setik Yaylası'nda küçükbaş hayvan otlatan çoban Mutlu Yıldız
'ın oğlaklarından biri, üzeri açık su kuyusuna düştü. Durumu fark eden Yıldız, kendi imkanlarıyla oğlağı çıkaramayınca AFAD'ı arayıp yardım istedi. AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu oğlağı, halat yardımıyla yaklaşık 7 metrelik boş kuyudan çıkarttı. Kurtarılan oğlak sahibine teslim edildi.
- Aksray
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