Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen oğlak, kurtarıldı
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Kuyuya düşen oğlak, kurtarıldı

52 dakika önce

AKSARAY'da 7 metrelik boş su kuyusuna düşen oğlak, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen oğlak, kurtarıldı, System.String[]
AKSARAY'da 7 metrelik boş su kuyusuna düşen oğlak, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Eskil ilçesi Setik Yaylası'nda küçükbaş hayvan otlatan çoban Mutlu Yıldız'ın oğlaklarından biri, üzeri açık su kuyusuna düştü. Durumu fark eden Yıldız, kendi imkanlarıyla oğlağı çıkaramayınca AFAD'ı arayıp yardım istedi. AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu oğlağı, halat yardımıyla yaklaşık 7 metrelik boş kuyudan çıkarttı. Kurtarılan oğlak sahibine teslim edildi.  


- Aksray
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
Mutlu Yıldız, Eskil, AFAD, Güncel
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