Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kuyuya düşen oğlak Besni Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kuyuya düşen oğlak Besni Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay Besni ilçesine bağlı Hasanlı (Hasemli) köyünde meydana geldi. Ziya İnce'ye ait oğlak, tarlada bulunan kuyuya düştü. Kendi imkanları ile oğlağı kurtaramayan Ziya İnce ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek halat ile kuyuya indi. Kuyudan çıkartılan oğlak sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Ziya İnce, Adıyaman, İtfaiye, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 17:35:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]