Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı - Son Dakika
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Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

08.07.2022 10:05
Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde boş su kuyusuna düşen oğlak itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde boş su kuyusuna düşen oğlak itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Datça Kızlan Mahallesinde 10 metre derinlikteki boş su kuyusuna oğlak düşmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Datça İtfaiye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi

İçinde su bulunmayan kuyudaki oğlak itfaiye ekipleri ve Datça Trac Ame- Sar ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. - MUĞLA

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Son dakika haberleri... Muğla'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı Son dakika haberleri... Muğla'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı 10 metrelik kuyuya düşen oğlak kurtarıldı 10 metrelik kuyuya düşen oğlak kurtarıldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı - Son Dakika

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