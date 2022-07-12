Kuyuya düşen porsuk kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuyuya düşen porsuk kurtarıldı

12.07.2022 10:09
Kuyuya düşen porsuk kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki kuyuya düşen porsuk, itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma ile kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki kuyuya düşen porsuk, itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma ile kurtarıldı.

Selimiye Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No 52'de bulunan evin bahçesindeki kuyuya düşen porsuğu fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, yaptıkları çalışma ile porsuğu bulunduğu yerden kurtararak doğal hayata bıraktı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... İş yerinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... İş yerinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi! MUĞLA'DA KAFETERYADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU Son dakika haberi! MUĞLA'DA KAFETERYADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Kaynak: İHA

Selimiye, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen porsuk kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 10:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kuyuya düşen porsuk kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement