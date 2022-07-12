KUYUYA DÜŞEN PORSUK, KURTARILDI - Son Dakika
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KUYUYA DÜŞEN PORSUK, KURTARILDI

12.07.2022 11:37

MUĞLA'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Selimiye Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kuyuya porsuk düştüğünü fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi. Halat yardımıyla içi su dolu kuyuya inen ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuku kurtardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerince kurtarılan porsuk, daha sonra doğaya bırakıldı.

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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Selimiye, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUYUYA DÜŞEN PORSUK, KURTARILDI - Son Dakika

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