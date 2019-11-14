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Kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde boş su kuyusuna düşen yaban domuzu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde boş su kuyusuna düşen yaban domuzu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde bir mandalina bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinlikteki boş kuyuya domuzun düştüğünü görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve havanın kararmasıyla ara verilen kurtarma çalışmaları bu sabah tekrar başladı. Yaban domuzu, bölgeye getirilen bir vinçten kuyuya sarkıtılan halata bağlandı. Sakinleştirici iğneyle uyuşturulan yaban domuzu, 6 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaban domuzu, Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Bodrum Belediyesinde görevli veteriner hekim Tuğçe Kayış, 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen domuzun bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğal yaşamına bırakılacağını bildirdi.

Kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı

Bodrum, Muğla, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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