Kuyuya düşen yaşlı adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Adıyaman'da 8 metrelik kuyuya düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ali Taşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aksu (65) evinin bahçesindeki kuyuya boru takmak için ip yardımıyla inmeye çalıştı. Bu sırada ipin kopması üzerine Aksu kuyuya düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurdukları vinç yardımıyla Aksu'yu bulunduğu yerden çıkardı.

Aksu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.